غضب كهربا و فرحة «هيستيرية» للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي «فيديو»

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شهدت غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فرحة شديدة بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس ، وسجل محمد شريف هدف اللقاء الوحيد بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج.

وظهرت الفرحة على وجوه لاعبي النادي الأهلي وخاصة أليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر ووليد سليمان لاعبي القلعة الحمراء ، وذلك عقب نهائة اللقاء وتحقيق المارد الأحمر الفوز على حساب الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

غضب محمود كهربا بعد فوز الأهلي على الترجي

بينما ظهر محمود كهربا في حالة ضيق على الرغم من فوز النادي الأهلي على الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي دعاه لعدم مصافحة عمال غرف الملابس بإختلاف باقي لاعبي الفريق.

الفرحة تسيطير على لاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس ، ليصبح الفوز اليوم هو الخامس للمارد الأحمر في رادس ، ليكرس الفريق الأحمر المقولة الخالدة لجمهور القلقة الحمراء «أفريقيا تعرف أمجاده» ويستعرض دوت الخليج أهم تلك المواجهات.

فاز الأهلي على الترجي في 5 مباريات بملعب الفريق التونسي في رادس ، كان أخرها مواجهة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية ، بينما المارد الأحمر الفوز له في ملعب الفريق المنافس في عام 2012 بنهائي البطولة.

ضاعف الأهلي الفوز الثاني علىى الترجي في تونس في عام 2015 ببطولة الكونفيدرالية بهدف نظيف ضمن منافسات دور المجموعات ، وكرر المارد الأحمر الفوز عام 2017 بهدفين مقابل هدف في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعزز الأهلي تفوقه على الترجي التونسي بالفوز الرابع عام 2018 بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي التونسي ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا ، قبل أن يكرر المارد الأحمر الفوز الخامس في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا التشكيل المتوقع للترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.