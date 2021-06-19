/636412/عودة-الجمهور-للمدرجات-بيراميدز-يعلن-عن-عدد-جمهورة-أمام-الرجاء-بالكونفيدرالية

أعلن نادي بيراميدز عن عدد الحضور للجماهير، في لقاء الرجاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد موافقة الحكومة المصرية والجهات المسئولة عن تنظيم المباراة، ويستعرض دوت الخليج أبرز عدد جمهور الفريق السماوي في المباراة.

تلقى نادي بيراميدز موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، على حضور ١٠٠٠ مشجع لمباراته أمام الرجاء في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الرجاء وبيراميدز

ويحل الرجاء ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في مباراة الذهاب على أن تجرى مواجهة الإياب يوم ٢٧ يونيو الجاري على مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وربط الكاف موافقته بشرط حصول بيراميدز على الموافقات الرسمية الحكومية وموافقة وزارة الشباب والرياضة كممثل للحكومة، على حضور الجماهير للمباراة، في ظل تعهد النادي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بمنتهى الحزم على الجماهير خلال اللقاء.

وتلقى نادي بيراميدز طلبات تخطت أكثر من ٤٠٠٠ طلب من جانب العديد من الجهات والجماهير لحضور المباراة الهامة ودعم بيراميدز ممثل مصر الوحيد في كأس الكونفيدرالية في مهمته نحو التتويج باللقب القاري الغالي.