وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن: المعاش المبكر أمر سلبي..ومُصرين علي الإصلاح التأميني فى مصر

/636413/وزيرة-التضامن-بندوة-مستقبل-وطن-المعاش-المبكر-أمر-سلبيومصرين-علي-الإصلاح-التأميني-فى-مصر

قالت وزيرة التضامن، نفين القباج، أنه لا يوجد في العالم بأن يأتي المواطن ويخرج معاش في سنة 48 سنة أو 50 سنة، وهو ما يطلق عليه فى مصر بالمعاش المبكر خاصة أنه يوجد عام محدد للمعاش لجموع المواطنين، والمعاش المبكر أثر بالسلب علي منظومة التأمينات والمعاشات.

دوت الخليج يرصد كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بندوة مستقبل وطن عن برامج الحماية الاجتماعية

ورش عمل مستقبل وطن

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

المعاش المبكر

وأكدت وزيرة التضامن علي أن المعاش المبكر أثر بالسلب كثيرا علي أموال التأمينات، ومن ثم رؤي مؤخرا أن نحدث حالة من الإنضاباط والتطوير وإنهاء عهد الفوضي بهذا الملف، ومن هنا يري البعض وجود إشكاليات علي غير الصحيح، خاصة أن الطبيعي في الماضي ما كان يحدث من فوضي، والآن الوضع إختلف في أن الدولة تحدث نوع من الإصلاح التأميني وهو أمر يحتاج للتوعية علي كافة المستويات ومع الشرح والتطوير الجميع يتقبل الأمر حرصا علي المصلحة العامة.

التأمينات والمعاشات

ولفتت إلي أن أوضاع التأمينات والمعاشات علي الملأ والجميع كان يراها حيث الملف التأميني لأي مواطن كان بيتلف به كعب داير من أجل الحصول عليه في حالة الرغبة من الانتقال لمكان أخر، بجانب وضع مكاتب التأمينات نفسها، وأيضا أنعدام قواعد البيانات والقوانين المنظمة عفي عليها الزمن، ومن ثم يتم العمل علي إصلاح حقيقي للمنظومة وميكنتها ولم نصل للمراد حتي الآن ولكن مصريين علي الإصلاح.قائلة:"جراء فوضي التأمينات كان فيه حوالي 29 ألف مواطن يحصل علي معاش وهو غير مستحق"