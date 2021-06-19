صور.. الأنبا أرسانى يرسم رئيسا لـ الشمامسة ويرقى 26 آخرين بإيبارشية هولندا

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا، اليوم السبت، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديسة فيرينا بمدينة بوسوم، وبحضور الأباء كهنة الإيبارشية وأبناء الإيبارشية من مختلف الكنائس بهولندا.





وبعد صلاة الصلح قام برسامة الدياكون مكارى غطاس فى درجة الأرشيدياكون "رئيس الشمامسة" كما قام بترقية 26 شماسا إلى درجة الإيبودياكون. وتصادف هذا اليوم مع الاحتفال بالعيد الثامن لتأسيس إيبارشية هولندا وعيد سيامة الأنبا أرسانى وأيضا مع إصدار إيبارشية هولندا كتاب "شمعة مضيئة"، ويتحدث هذا الكتاب عن تأسيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانتشارها ودورها كمنارة ساطعة فـى هـولندا. ويوضح هذا الكتاب قصة عمل الله العجيب فى نشر ملكوته، ورسالة السلام والمحبة فى هولندا وشهادة على عمل الله فى تأسيس الخدمة فى إيبارشية هولند. بعد انتهاء القداس الإلهى ألقى الأباء الكهنة كلمات التهنئة بمناسبة عيد الإيبارشية الثامن. وقدم كورالات كنائس الإيبارشية المختلفة مجموعة من الترانيم الخاصة بهذه المناسبة وفى نهاية الاحتفال وزع الأنبا أرسانى كتاب شمعة مضيئة كهدية تذكارية على الحاضرين.

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