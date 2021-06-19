التعليم العالى: برامج جديدة بالجامعات لتتناسب مع احتياجات سوق العمل

وقال عبد الغفار، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامجها "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن المجلس الأعلى للجامعات أجاز للطلاب الحصول على الشهادة الجامعية بعد استيفاء واجتياز الساعات المعتمدة.
وأوضح أن الأمر ليس مرتبطا بالمدة الزمنية لتواجد الطالب فى الجامعة، لكن بالمضمون العلمى الذى يحصل عليه الطالب، "أنه من الممكن أن يدرس طالب أربع سنوات ويدرس آخر ثلاث سنوات فقط فى تخصص معين، لكن العبرة فى مستوى المضمون العلمى وليس مدة تواجد الطالب بالجامعة".
وأشار إلى أن هناك مسارات جديدة للتعليم العالى فى مصر، حيث جرى إنشاء جامعة تكنولوجية فى مصر وتلك الجامعات تهتم بالتعليم الفنى، وتقدم تخصصات فنية مهمة والطلاب الخريجين سوف يجدون فرص عمل كثيرة.
ولفت إلى أن 102 ألف طالب من جميع الجنسيات يدرسون بالجامعات المصرية التى كانت عنصرا رئيسيا، لتخريج قيادات عديدة من الدول العربية والإفريقية.
كان المجلس الأعلى للجامعات قد عقد اجتماعه الدورى، ظهر اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان، حيث ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022.
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