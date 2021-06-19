محافظ الغربية يتابع تنفيذ مشروعات الرصف وتطوير العشوائيات بتكلفة 411 مليونا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن المحافظة قامت بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات باختيار 11 منطقة بالمحلة وطنطا وهى العجيزى وسيجر والسلخانة وعلى آغا وقحافة بطنطا عزبة خضر وسكة طنطا ومزلقان أبو القاسم والخبى ومسجد المحجوب والتوبة بالمحلة، لرفع كفاءتها وتطويرها فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والرصف والكهرباء بتكلفة إجمالية وصلت إلى 411 مليون جنيه.





واستعرض المحافظ اليوم السبت مع ممثلى الشركات المنفذة للمشروعات تطوير العشوائيات بطنطا والمحلة وأعمال الرصف بجميع المراكز والمدن حيث جرى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى والكهرباء بنسبة 98% بمدينة المحلة و 55% بمدينة طنطا، كما ناقش المحافظ مع ممثلى شركات الرصف نسب تنفيذ مشروعات الرصف فى مراكز ومدن المحافظة. وأكد المحافظ أن المحافظة استعانت بلجان متخصصة من كليات الهندسة بجامعتى المنصورة والمنوفية، لمعاينة الطرق ومدى مطابقتها للمواصفات قبل استلامها من الشركات المنفذة فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ الطرق بأعلى المواصفات المطلوبة، كما استعانت المحافظة بتلك الخبرات الهندسية من الجامعتين بجانب الإشراف من جامعة طنطا، للحفاظ على حق الدولة والمواطن فى استلام طرق بأعلى جودة، مطالبًا اللجان الاستشارية بتطبيق القواعد المنصوص عليها فى القانون والعقود المبرمة بصرامة.

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