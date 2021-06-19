فيديوجراف.. جهود الدولة لدعم العمالة خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - تحظى جهود الدولة لدعم العمالة، بتطور كبير خلال السبع سنوات الماضية، فنجد ملف البطالة أولوية كبيرة لدى الحكومة، حيث تم تشغيل مليون و713 ألفا و901 مواطن بالداخل ومليون و894 ألفا و977 مواطنا تم تشغيلهم بالخارج.





ويقدم الفيديو جراف التالى جهود الدولة لدعم العمالة خلال 7 سنوات: وكشفت الإحصائيات الأخيرة انخفاض معدلات البطالة فى مصر إلى 7.2%.

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