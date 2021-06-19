الداودى يطلق مبادرة قنا بلا خصومات ثأرية

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ قنا أشرف الداودى الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الخصومات الثأرية، فى المجتمع القنائى والتعرف على المعوقات التى تحول دون الوصول إلى مجتمع خال من الخصومات الثأرية.





وناقش المحافظ، خلال اجتماع موسع اليوم، عددًا من المقترحات والحلول التى تساهم فى الحد من انتشار ظاهرة الثأر والقضاء عليها تمامًا مستقبلًا، بحضور نائب المحافظ حازم عمر والسكرتير العام للمحافظة المهندس تامر سعيد وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وأوضح الداودى، فى بيان اليوم السبت، أن هذا الاجتماع هو الأول فى سلسلة اجتماعات مُزمع عقدها، بشكل دورى خلال الفترة المقبلة لبحث هذه القضية من جميع النواحى، بمشاركة جميع الأطراف المعنية للوصول إلى وضع خارطة طريق تشمل خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتضمن القضاء على هذه الظاهرة ووضع حل جذرى لها، مؤكدًا أن الهدف الأول هو منع وقوع حوادث الثأر من خلال التوعية وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية القائمة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود سواء من قِبل المؤسسات الحكومية، أو من قِبل العائلات المتخاصمة خاصة وأن الثأر يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية.

من جانبهم عرض الحضور عددًا من مقترحاتهم والتى كان من أبرزها إعداد قاعدة بيانات، بالخصومات الثأرية القائمة للاعتماد عليها فى إنهاء هذه الخصومات، وكذلك تفعيل دور لجان المصالحات الفرعية والعامة للقضاء على الخلافات قبل تفاقمها، بالإضافة إلى دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى التوعية بأضرار الثأر الشرعية والتنموية، إلى جانب تفعيل الأنشطة الثقافية التى تتناول قضايا الثأر ومخاطره.

وفى ختام الاجتماع وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير حول دور كل مؤسسة فى علاج قضية الثأر تمهيدًا للبدء فى تطبيقها.

يُذكر أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات نجحت فى إنهاء 132 خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية.