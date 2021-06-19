قطاع المعاهد: تصحيح الثانوية الأزهرية عقب انتهاء جميع الامتحانات فى 1 أغسطس

أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف، ان اعمال تصحيح الشهادة الثانوية ستبدأ عقب انتهاء جميع أعمال امتحانات القسمين العلمى والأدبى فى 1 أغسطس القادم، وذلك فى 17 مركز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس ، على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

وكان قد اصدر قطاع المعاهد الازهرية، تعليمات لرؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بتكليف عضوين من الأعضاء المنتدبين بالتواجد خارج بوابة المعهد للعمل على تنظيم دخول الطلاب بطريقة منظمة وآمنة بداية من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا، ويتم بعد هذا الوقت مباشرة أعمالهم المكلفين بها داخل اللجان المراقبة، وذلك طوال أيام الامتحانات ،و تكليف عدد من المنتدبين لأمن اللجنة للعمل على أجهزة الكشف عن المعادن أثناء دخول الطلاب وجميع المنتدبين لمقر اللجنة، و تكليف أحد الأعضاء المتميزين للعمل على جهاز قياس الحرارة، وفي حالة الشك في أي حالة تعرض الحالة على الطبيب أو الزائرة الصحية قبل الدخول.

و تم التنبيه بتكليف عضوين من الأعضاء المنتدبين للتواجد في فناء المعهد أثناء دخول وخروج الطلاب لمنع حدوث تجمعات وتنظيم دخول الطلاب حتى اللجان الفرعية المخصصة لكل طالب، و تواجد عضو ملاحظة داخل كل لجنة أثناء دخول الطلاب لتنظيم جلوس الطلاب داخل اللجنة، و يكلف أحد المنتدبين بالقرار بتوزيع المطهرات على الطلاب أثناء دخولهم اللجان، ويحظر حدوث تكدس وتجمعات، ويكلف المساعد الثقافي بالإشراف على عملية التطهير والتعقيم بصورة يومية ، وتوعية الطلاب بأهمية الإجراءات الاحترازية وخطورة إهمالها طوال أيام الامتحانات.

والتنبيه على الجميع داخل اللجان بعدم التصافح بالأيدي أو المعانقة طوال الامتحانات ، و إلزام جميع المتواجدين داخل لجان الامتحانات بلا استثناء بارتداء الكمامة بصورة مستمرة طوال انعقاد الامتحانات وعدم السماح بدخول أي أحد إلى مقر اللجان دون ارتداء الكمامة، و ينبه على مشرفي الأدوار بالحرص على عدم تجمع الطلاب في الطرقات أثناء دخولهم اللجان وعند خروجهم ، و يكلف ( إداري وعامل ) من المنتدبين بجانب أعمالهم باستلام أدوات التطهير والتعقيم وغيرها من الوسائل الاحترازية، ويكونا مسئولين عن حفظ هذه الوسائل وصرفها لأعضاء اللجنة والطلاب والقائمين على التطهير والتعقيم بمحافظ تسليم وتسلم يوميا، ويتم تخزين الكلور والمطهرات داخل حجرة محكمة بها تهوية مناسبة تحت إشراف المساعد الثقافي .

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألف و473 طالب وطالبة، منهم 63 ألف و 765 طالب، 49 ألف و708 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألف 754 طالب وطالبة مقسمين 42 ألف 730 طالب، 32 الف و 24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألف 719 طالب وطالبة، مقسمين 21 ألف و35 طالب، و 17 ألف 784 طالبة.