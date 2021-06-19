/636414/تصريح-غريب-من-موسيماني-بعد-لقاء-الترجي-غير-راضي-عن-الأداء

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه غير راض عن أداء الفريق خلال لقاء الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد رادس بتونس، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات موسيماني بعد لقاء الترجي.

قال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "غير راض عن أداء اللاعبين اليوم بشكل عام وخصوصا فى التمرير، نتيجة 1-0 لا تعنى أى شيء ويمكن أن تنقلب النتيجة فى القاهرة".

وتابع: "مواجهات الترجي والأهلى عبر التاريخ تؤكد على ذلك، ونكن كل احترام لفريق الترجي ومدربه مدرب كبير ونتائج الفريق مرضية، وكان لابد ان نعطى الترجي قدره ولكن كنا نود نتيجة إيجابية بالفعل".

واختتم: "أما الأحداث التي جرت خارج إطار كرة القدم ليس لي تعليق عليها أنا أتكلم عما تأثرنا به داخل الملعب فقط".