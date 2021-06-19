/636416/وزيرة-التضامن-طفرة-كبيرة-بقطاع-الحضانات-قريبا-واستفادة-كاملة-من-مزايا-قانون-المشروعات-الصغيرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن طفرة منتظرة فى قطاع الحضانات علي مستوي الجمهورية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية قائلة:" طفرة كبيرة بقطاع الحضانات علي مستوي الجمهورية قريبا".

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وزيرة التضامن، نيفين القباج، فى ورشة مستقبل وطن « برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»

انطلاق ورشة عمل حزب مستقبل وطن « برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

حضور الورشة

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وزيرة التضامن: مصر لها 14 ألف حضانة منهم 10 آلاف غير مرخص

وأكدت وزيرة التضامن، نيفين القباج، على أن مصر بها 14ألف حضانه منهم نحو 10آلاف غير مرخص، ولدينا توجيهات حاسمة بتقديم كافة التسهيلات بشأن تراخيص الحضانات خاصة أن تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيطبق علي تراخيص الحضانات، مؤكدة علي أنه بجانب ذلك سيكون إلزام حاسم علي كل شركة أو مصنع بها أكبر من 50 عامل أن ينشأ حضانة حرصا علي عمل السيدات.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، علي أن فى برنامج حياة كريمة يتم العمل علي أنشاء 2حضانة بكل قرية، مع العمل علي أنشاء خلال هذه المرحلة علي أنشاء حضانات بمراكز الشباب والمدارس، مؤكدة علي أن الطفرة بقطاع الحضانات ستشهد تسهيلات كبيرة من أجل أن نكون أمام منظومة مرخصة بشكل كاملة.