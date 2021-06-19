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الحكومة تحذر ذوي الإعاقة: أي حد هيبيع عربيته هيتقبض عليه وعلى اللي اشتراها «صور»

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قالت  الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم فتح المرحلة الثانية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدة علي أن التأخير يرجع إلي كورونا وعدم الزحام أمام المستشفيات.

دوت الخليج يكشف تحذيرات الحكومة لذوي الاعاقة بشأن السيارات الخاصة بهم 

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

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ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

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تحذيرات الحكومة لذوي الاعاقة بشأن السيارات الخاصة بهم 

ووجهت الوزيرة تحذير شديد اللهجة لذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع العربيات التى يحصلون عليها، مؤكدة علي أنها نسقت مع وزارة الداخلية لضبط هذه السيارات وأصحابها ويتم القبض علي من قام بالبيع ومن قام بالشراء وسيكون هناك عقوبات رادعة  ولن تأخذنا فيهم أي رحمة، وأي برامج دعم يحلون عليها سيتم وقفها مثل التموين.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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