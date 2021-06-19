/636418/موسيماني-عشنا-أجواء-صعبة-في-لقاء-الترجي-ولا-يمكن-الإعتماد-على-أفشة

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن رفضة التام لأداء لاعبي الفريق في أحداث الشوط الأول، في غياب محمد مجدي أفشة، وعن أجواء اللقاء قبل وأثناء المباراة، أمام الترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وواصل حديثة عن أداء الفريق في غياب أفشة: "يعاني الفريق في غياب محمد مجدي أفشة في الملعب من ضعف التمريرات وخلق الفرص على مرمي الفريق، وذلك غير مرضي".

وأضاف :"لم أكن راضيًا فى الشوط الاول وعن خط الهجوم لعدم وجود من يساندهم، افشة من أهم لاعبي الفريق ولكن الإصابة فى قطر أثرت عليه وتدرب مرتين فقط معانا، وكنت أرغب في الحفاط عليه لمباراة القاهرة لانها حاسمة".

وواصل :"وعندما شارك أفشة فى الشوط التانى صنع الفارق معنا بالطبع فى جزئية التمرير وسجلنا".

عن أحداث الشغب قبل المباراة

وانتقل للحديث عن أحداث ما قبل المباراة، حيث قال الجنوب إفريقي: "الأهلى والترجي من الأندية الكبيرة وبالطبع لديهما جهاز فنى يمتلك القدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف".

واستطرد: "التحدي الوحيد ان الفريق تناول اخر وجبة له قبل المباراة بـ3 ساعات وهذا أثر على طاقة اللاعيبن فى نهاية المباراة ونفس الأمر كان واضح على فريق الترجي أيضًا فى اخر المباراة والأداء كان بطىء".

واختتم: "عشنا أجواء صعبة قبل وأثناء المباراة، لكن الأهلي فريق كبير واعتاد النادي على هذه الأجواء في السودان أيضا تحت قيادة المدرب السابق رينيه فايلر، وكانت الأجواء أصعب من ذلك، ولم يكن لدينا أي مشاكل".

قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.