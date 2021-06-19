/636419/تنسيقية-شباب-الأحزاب--تعيد-تنظيم-مركزها-الإعلامي-وتهنئ-الأعضاء-المنضمين-حديثا

أعادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظيم مركزها الإعلامي وتم فتح باب الانضمام للمركز وتقدم عدد كبير من الزملاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد اعادة افتتاح تنسيقية شباب الاحزاب لمركزها الاعلامي

كما تم استحداث وحدتين بالمركز الإعلامي الأولى للفعاليات والثانية للمتابعة والتقييم وشمل إعادة التنظيم وضع خطة برامج و فاعليات للتنسيقية.

المركز الاعلامي

ويقدم المركز الإعلامي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة للأعضاء المنضمين حديثا متعهدا بمزيد من التطوير والإبداع من أجل تقديم أفضل صورة وتغطية عن التنسيقية.

قدم السيد القصير وزير الزراعة التهنئة لتنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين بمناسبة مرور ثلاث سنوات علي التنسيقية وأثنى الوزير على دور التنسيقية التنفيذي والتشريعي والنوعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع وفد من اعضاء ونواب التنسيقية، والذي عرض فيه فيديو يستعرض إنجازات وزارة الزراعة منذ ٧ سنوات وحتي الآن وتناول كافة قطاعات الوزارة في قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والدواجن، كما تحدث الوزير بشكل مستفيض عن برنامج الإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن القطاع الزراعي كذلك تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.

كما تحدث عن التفرقة بين الأمن الغذائي المطلق والنسبي والاكتفاء الذاتي ، وعن محطات المياه وأهميتها في المشروعات القومية مثل مشروع محطة المحسمه ومحطة بحر البقر ومحطة معالجة الحمام وذلك لتغطية الحاجة المائية في مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تطوير الريف المصري.