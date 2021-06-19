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حزب مستقبل وطن يكرم وزيرة التضامن بمشاركة زعيم الأغلبية...فيديو وصور

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/636420/حزب-مستقبل-وطن-يكرم-وزيرة-التضامن-بمشاركة-زعيم-الأغلبيةفيديو-وصور

كرم حزب مستقبل وطن  السبت علي هامش فعاليات ورشة عمل "برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج، وذلك فى ضوء  ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات  وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

دوت الخليج يرصد تكريم حزب مستقبل وطن لوزيرة التضامن الاجتماعي 

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

 

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تكريم نيفين القباج من حزب مستقبل وطن

وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد نحو 37 ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن  بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي  توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن. وكانت ورشة عمل العمل والعمال كانت نهاية الأسبوع الماضية بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، حيث دار النقاش والحوار حول كل ما يخص العمال فى مصر والمنظومة العمالية ورؤية الحكومة فى هذا الملف مع تساؤلات وشكاوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسبقه وزير المالية د.محمد معيط حيث نقاش موسع حول خطة التنمية والموازنة العامة، وسبقه أيضا وزير السياحة والآثار خالد العناني  حيث نقاش موسع حول كل ما يخلص السياحة والآثار بمصر وأيضا وزيرة البيئة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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