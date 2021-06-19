كل ما حدث بندوة «برامج الحماية الإجتماعية بعهد السيسي» لـحزب مستقبل وطن بمشاركة وزيرة التضامن.. صور وفيديو

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شهد مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، السبت، فعاليات ورشة عمل "برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ورشة عمل "برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، التى انعقدت فى حزب مستقبل وطن

ورشة عمل "برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وشهدت أروقة حزب مستقبل وطن علي مدار الفترة الماضية عقد نحو 37 ورشة عمل بين قيادات الحزب وممثلي السلطة التنفيذية علي كافة المستويات حيث النقاش يدور بين كل ما يهم المواطن بكافة الموضوعات مع ممثلي الحكومة والوصول إلي توصيات ورؤي تكون تحت بصر الحكومة للعمل علي تلبيتها بما يصب فى صالح المواطن.

مستقبل وطن يستضيف الحكومة إثراءً للحوار والنقاش

وكانت ورشة عمل العمل والعمال كانت نهاية الأسبوع الماضية بحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، حيث دار النقاش والحوار حول كل ما يخص العمال فى مصر والمنظومة العمالية ورؤية الحكومة فى هذا الملف مع تساؤلات وشكاوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسبقه وزير المالية د.محمد معيط حيث نقاش موسع حول خطة التنمية والموازنة العامة، وسبقه أيضا وزير السياحة والآثار خالد العناني حيث نقاش موسع حول كل ما يخلص السياحة والآثار بمصر وأيضا وزيرة البيئة.

زعيم الأغلبية: ملف الحماية الإجتماعية يشهد بشكل خاص إنجازات يومية تشمل جميع فئات المجتمع المصري

وأكد النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد العديد من الإنجازات الكبيرة بكافة المجالات، ولكن ملف الحماية الإجتماعية يشهد بشكل خاص إنجازات يومية تشمل جميع فئات المجتمع المصري.

وأبدي النائب أشرف رشاد الشريف ترحيبه بقيادات الحزب والوزيرة، مؤكدا علي أنها نموذج من النماذج التنفيذية الرائعة، والجميع شاهد علي إنجازاتها، مرحبا بجميع الحضور فى ورشة العمل الـ38 التى تعقد من جانب الحزب فى ضوء النقاش بين حزب مستقبل وطن والسلطة التنفيذية.

النائبة رشا رمضان بندوة مستقبل وطن: الدكتورة نفين القباج أسطي وزارة التضامن ودينامو حقيقي فى العمل

وأكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أمينه المرأة بحزب مستقبل وطن، علي أن ورش العمل التى يعقدها حزب مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة تعد ترجمة حقيقة للعلاقة التعاونية بين طرفي الحياة السياسية حيث الأحزاب والسلطة التنفيذية والعمل دائما من أجل المواطن.

وأكدت رمضان علي أن وزيرة التضامن عملت معها علي مدار الخمس سنوات الماضية بصفتها وكيلة لجنة التضامن بمجلس النواب، ولمست فيها أنها الدينامو الحقيقي بوزارة التضامن وكنت أقول لها دائما أنها " أسطي وزارة التضامن" مؤكدة علي أن برنامج تكافل وكرامة وليد من قيادة الوزيرة الحالية إبان كونها نائب وزيرة التضامن.

ولفتت النائبة رشا رمضان إلي أن وزارة التضامن هي وزارة الغلابة لأنها متماسة مع جميع قضايا المواطن ومحمله بكل هموم المواطن ، موجه تساؤلها لوزيرة التضامن بشأن مستقبل برنامج تكافل وكرامة،والذي وصل لنحو تغطية 3مليون مواطن.

رئيس تضامن النواب: حزب مستقبل وطن ينشغل دائما بكل ما يهم المواطن والوطن

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن ينشغل دائما بكل ما يهم المواطن والوطن ومن ثم ورش العمل التى تعقد بالأمانة العامة للحزب ترجمة لذلك حتى تكون جميع هموم المواطن والوطن علي طاولة المناقشات بين الحزب وممثلي السلطة التنفيذية.

وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن: العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة

وقالت الدكتور نفين القباج، وزيرة التضامن، أنها خريجة كلية إقتصاد وعلوم سياسية وتحترم العمل الحزبي، ودوره الفعال فى المجتمع والذي يستهدف مع كافة المستويات الأخري تحقيق الحوكمة التى ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، مما يترتب عليها المسائلة المتبادلة متعددة المستوياتن موجه الشكر لحزب مستقبل وطن علي دعوتها للقاء نوابه.

وأكدت علي أن العمل الحزبي فى مصر شهد طفرة كبيرة، خلال الفترة الأخيرة مؤكدة علي أن وزارة التضامن متماسة مع كل ما يخص المواطن والجميع يتحدث عنا بأننا وزارة الغلابة، ونحن نعمل علي أن نحول هذا المسمي إلي وزارة التمكين والاستثمار فى الغلابة كونهم يملكون قدرات كبيرة لابد من استغلالها بشكل جيد.

نفين القباج بندوة مستقبل وطن: نعمل علي إنهاء مسمي وزارة الغلابة الخاص بوزارة التضامن

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الجهود المبذولة فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد القيادة السياسية، قائلة:" كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدعمه المستمر والمتواصل لجميع قضايا العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالمواطن المصرى، وكل ما يخص المواطنين، حيث نجد الرئيس حريص على تلبية احتياجات المواطنين ويرغب فى رؤية نتائج هذه البرامج على المواطنين، وأن يلمس المواطن هذه النتائج بنفسه".

وأضافت القباج، الوزارة وقعت بروتوكول مع الشباب ، بهدف الاستماع والاطلاع على البرامج المختلفة، وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية، قائلة:" نعمل علي تحويل وزارة التضامن لوزارة التمكين والاستثمار فى المواطنين، خاصة وأنه قيل عنها وزارة الغلابة".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الوزارة معنية بعدد من الملفات ، أبرزها الطفل فل المراحل العمرية المختلفة، أطفال بلا مأوى، مودة، المرأة المعيلة، تمكين المرأة، فرش الوحدات السكنية، تنمية الوعى المصرى، حماية النساء من العنف، الاتجار بالبشر، وأن 68% من الخدمات فى الريف، لافتة إلى أن هناك 55 ألف جمعية على مستوى الجمهورية، وبعد توفيق الأوضاع وفقا لقانون العمل الأهلى سنجد ما تنطبق عليها الاشتراطات وفقا للتشريع.

وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن:مصر عمرها ما جاعت..وتكافل وكرامة مش عبء ولكنه استثمار

وأكدت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لا يمثل أي أعباء علي الدولة المصرية، ولكنه يمثل إطار للاستثمار للأجيال القادمة، وتم مده إلي نهاية تخرج الطلاب من الجامعات بعد أن كان مقتصر علي المدرسة بمراحلها المختلفة حرصا من جانب القيادة السياسية للاستثمار الحقيقي في الأجيال القادمة.

وأكد علي أن هذا البرنامج مخصص لها حتي الآن نحو 19مليار جنيه، ويحصل عليه نحو 14مليون مواطن، منهم علي الأقل حوال 6مليون طالب، مؤكدا علي أن هذه الدعم مشروع لسبب في أنه يضع التعليم والصحة شرط رئيسي في استكمال صرف هذا الدعم للأسرة، ومن ثم الأمر لا مثل عبء إطلاق بقدر ما هو استثمار في البشر، وهو أمر موجود في كل الدول، وليس مقصور علي الدول الفقيرة فقط كما يروج البعض.

ولفتت وزيرة التضامن إلي أن البرنامج صاحبة العديد من الشكاوي ويتم التغلب عليها مع الوقت، وخاصة علي مستوي من يصرف الدعم وهو ما لا يستحق، وهو أمر تم التغلب عليه بصورة كبيرة والشكاوي قلت كثيرا، ولابد أن يكون هناك تعاون كبير من الجميع واللي يعرف حد بيحصل علي معاش تكافل وكرامل وهو لا يستحق يتم الإبلاغ عنه فورا، مشيرة إلي أنه تم وضع ضوابط حاسمة بشأن هذا البرنامج ومن يخالف يتم إخراجه فورا.

في السياق ذاته أكدت وزيرة التضامن علي أنه أما مخالفات البعض عملت الوزارة ميكنه كل الإجراءات خاصة مع ظهور بعض المرتزقة، مؤكدا علي أن مخصصات الموازنة للدعم يصل 300 مليار جنيه منهم 19 مليار للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" والباقي مخصص للمجالات الأخري كتموين وصادرات وغيرها، مشيرا إلي أنه بجانب تكافل وكرامة تعمل الوزارة علي مساعدة مستحقي هذا الدعم في صور الدعم الأخري من التموين وغيره.

وكررت حديثها بالتأكيد علي أن الدعم النقدي المشروط لا يمثل أي أعباء ولكن يحمل المواطن من الاصطياد من جانب جماعات أخري، مؤكدا علي أن مصر "عمرها ما جاعت" لعدة أسباب منها، المصدات الإقتصادية، وثقافة التكافل بين المواطنين والمجتمعي المدني القوي.

وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن: المعاش المبكر أمر سلبي..ومُصرين علي الإصلاح التأميني فى مصر قالت وزيرة التضامن، نفين القباج، أنه لا يوجد في العالم بأن يأتي المواطن ويخرج معاش في سنة 48 سنة أو 50 سنة، وهو ما يطلق عليه فى مصر بالمعاش المبكر خاصة أنه يوجد عام محدد للمعاش لجموع المواطنين، والمعاش المبكر أثر بالسلب علي منظومة التأمينات والمعاشات.

وأكدت وزيرة التضامن علي أن المعاش المبكر أثر بالسلب كثيرا علي أموال التأمينات، ومن ثم رؤي مؤخرا أن نحدث حالة من الإنضاباط والتطوير وإنهاء عهد الفوضي بهذا الملف، ومن هنا يري البعض وجود إشكاليات علي غير الصحيح، خاصة أن الطبيعي في الماضي ما كان يحدث من فوضي، والآن الوضع إختلف في أن الدولة تحدث نوع من الإصلاح التأميني وهو أمر يحتاج للتوعية علي كافة المستويات ومع الشرح والتطوير الجميع يتقبل الأمر حرصا علي المصلحة العامة.

ولفتت إلي أن أوضاع التأمينات والمعاشات علي الملأ والجميع كان يراها حيث الملف التأميني لأي مواطن كان بيتلف به كعب داير من أجل الحصول عليه في حالة الرغبة من الانتقال لمكان أخر، بجانب وضع مكاتب التأمينات نفسها، وأيضا أنعدام قواعد البيانات والقوانين المنظمة عفي عليها الزمن، ومن ثم يتم العمل علي إصلاح حقيقي للمنظومة وميكنتها ولم نصل للمراد حتي الآن ولكن مصريين علي الإصلاح.قائلة:"جراء فوضي التأمينات كان فيه حوالي 29 ألف مواطن يحصل علي معاش وهو غير مستحق".

وزيرة التضامن:طفرة كبيرة بقطاع الحضانات قريبا.. واستفادة كاملة من مزايا قانون المشروعات الصغيرة

قالت د. نفين القباج، وزيرة التضامن، أن طفرة منتظرة فى قطاع الحضانات علي مستوي الجمهورية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية قائلة:" طفرة كبيرة بقطاع الحضانات علي مستوي الجمهورية قريبا".

وأكدت القباج علي أن مصر بها 14ألف حصانه منهم نحو 10آلاف غير مرخص، ولدينا توجيهات حاسمة بتقديم كافة التسهيلات بشأن تراخيص الحضانات خاصة أن تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيطبق علي تراخيص الحضانات، مؤكدة علي أنه بجانب ذلك سيكون إلزام حاسم علي كل شركة أو مصنع بها أكبر من 50 عامل أن ينشأ حضانة حرصا علي عمل السيدات.

وأكدت علي أن فى برنامج حياة كريمة يتم العمل علي أنشاء 2حضانة بكل قرية، مع العمل علي أنشاء خلال هذه المرحلة علي أنشاء حضانات بمراكز الشباب والمدارس، مؤكدة علي أن الطفرة بقطاع الحضانات ستشهد تسهيلات كبيرة من أجل أن نكون أمام منظومة مرخصة بشكل كاملة.

الحكومة تحذر ذوي الإعاقة:أي حد هيبيع عربيته هيتقبض عليه وعلي اللي اشتراها..ونسقنا مع الشرطة ذلك

قالت د. نفين القباج، وزيرة التضامن، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم فتح المرحلة الثانية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة خلال شهر يوليو المقبل، مؤكدة علي أن التأخير يرجع إلي كورونا وعدم الزحام أمام المستشفيات.

ووجهت الوزيرة تحذير شديد اللهجة لذوي الإعاقة الذين يقومون ببيع العربيات التى يحصلون عليها، مؤكدة علي أنها نسقت مع وزارة الداخلية لضبط هذه السيارات وأصحابها ويتم القبض علي من قام بالبيع ومن قام بالشراء وسيكون هناك عقوبات رادعة ولن تأخذنا فيهم أي رحمة، وأي برامج دعم يحلون عليها سيتم وقفها مثل التموين.

وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن:التعافي من المخدرات زاد بسبب صلاح

قالت الدكتورة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك نقص فى الاخصائى الاجتماعى، ولكن يتم التغلب على هذا الأمر من خلال الخدمة العامة، خاصة وأن الاخصائى الاجتماعى والرائدة الريفية من أهم العناصر بالوزارة التى تقدم جهود عظيمة على أرض الواقع .

وأضافت القباج، أن الاخصائي الاجتماعى يراقبون على تقديم الخدمة، ومن هنا يأتى دورهم الهام بالوزارة ويتم إعداد تشريع بشأن الخدمة العامة ليساهم فى التغلب على هذه الأزمة المتمثلة فى نقص الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، ليكون لهم نسبة من الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه يتم استضافة بنك ناصر فى الوحدات الاجتماعية المطورة، للتعريف بالخدمات التى يقدمها البنك للمواطنين.

وفيما يخص الرائدات الريفيات ودورها فى المجتمع، قالت القباج، إن دورها عظيم، وتم رفع المكافأة التى كانت تتقاضاها إلى 900 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بالإضافة لحزمة من المزايا المتمثلة فى دمجها فى منظومة التأمين الصحى، التموين، وغيرها من المزايا التى تحصل عليها الرائدة الريفية لعظيم دورها فى المجتمع والوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرأة تحظى باهتمام كبير فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث تحصل المرأة المعيلة على سبيل المثال على 10.5% من تكافل وكرامة ، بالإضافة لعدد من البرامج الموجه للمرأة المعيلة منها أيضا تخصيص 500 مليون جنيه موجه للاقراض متناهى الصغر، بالإضافة لتوفير 2 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة الريفية.

وتابعت:" نحن فى حوار دائم وانسانى ومرن مع المرأة المعيلة، النساء التى تعمل فى الصيد جبنالهم مراكب، واستخرجنا 800 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة، وذلك فى ملف الأوراق الثبوتية، وبشكل عام نسبة المرأة المستفيدة من المعاشات أكبر من الرجل".

واشارت القباج، إلى أنه يوجد 521 دار أيتام، ويوجد 11 الف طفل داخل المؤسسات، وفيما يخص مؤسسات المسنين يتم العمل على تطويرها بشمل مستمر حيث تم تطوير 40 مؤسسة بتوجيهات من القيادة السياسية.

واستكملت القباج:" يوجد 2608 طلب خاص بكفالة الأطفال، ولكن حرصا على مزيد من الطمأنينة يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل ميكنة كاملة بين التضامن والداخلية ووزارة الصحة لضمان حياة سليمة للطفل، متابعة:" بنتعامل مع أرواح لازم نكون حريصين ودقيقين فى التعامل ".

وأكدت الوزيرة، إن بنك ناصر يقدم خدمات عظيمة ولكن ينقصه التسويق والاعلام، فعلى سبيل المثال لا يوجد بنك به نفقة، كما ارتفع حجم القروض إلى 41 مليون جنيه ب865 الف مستفيد، والأرباح ارتفعت 20%.

ولفتت وزيرة التضامن ، إلى أن مراكز التعافى زادت إلى 26 مركزا ، وهناك 30 ألف متطوع، ونسبة التعافى ارتفعت بعد حملة اللاعب محمد صلاح، التى كان لها اثر ايحابى.

وفي نهاية اللقاء كرم حزب مستقبل وطن، السبت، علي هامش فعاليات ورشة عمل "برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نفين القباج، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.