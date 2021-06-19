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وقبيل بدء المباريات، ألقى السفير المصرى كلمة أكد خلالها على أهمية الرياضة فى تحقيق التواصل بين الشعوب، مشيراً إلى أن الأحداث الرياضية تعد أحد أوجه فعاليات عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى، الذى جرى تدشين فعاليته الافتتاحية بشكل رسمى بحفل ضخم أقيم فى دار الأوبرا المصرية أمس.
ومن جانبه ألقى وزير الرياضة الروسى اولج ماتيتسين كلمة أكد خلالها على الشهرة العالمية التى يحظى بها لاعبى الإسكواش المصريين، والذين يحتلون المراكز الأولى للتصنيف العالمى فى هذه اللعبة.
وعلى هامش الفعالية، عقد إيهاب نصر اجتماعاً مع وزير الرياضة الروسى، ناقش خلاله مخرجات زيارته الأخيرة إلى القاهرة فى مايو الماضى، والتى توجت بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين فى مجال الرياضة، حيث استعرض الجانبان البرامج والأنشطة التى يعتزم البلدين المضى قدما نحو تنفيذها فى مجال الرياضة خلال العامين القادمين.
كما حضر الاجتماع رئيس الاتحاد الروسى للإسكواش دميترى برونيكوف، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى تلك الرياضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر ووزير الرياضة الروسى يشهدان مباريات استعراضية للإسكواش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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