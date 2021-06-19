تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعيد تنظيم مركزها الإعلامى  

جدة - نرمين السيد - ولفت بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه فى إطار إعادة التنظيم، تم استحداث وحدتين بالمركز الإعلامى الأولى للفعاليات، والثانية للمتابعة والتقييم.
ونوه البيان إلى أن التطوير شمل أيضًَا إعادة التنظيم ووضع خطة برامج وفاعليات للتنسيقية.
وقدم المركز الإعلامى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة للأعضاء المنضمين حديثا، متعهدا بمزيد من التطوير والإبداع من أجل تقديم أفضل صورة وتغطية عن التنسيقية.
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