انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور الجديدة للصيف وخصومات تصل ل60%. إليك أحدث العروض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كارفور الجديدة للصيف ، تلك التي جاءت وباسم عروض صيفية أكبر، والتي أعلنت عنها كارفور مساء أول أمس الخميس، هي ثالث العروض من كارفور لهذا الصيف، حيث قد أعلنت في بداية يونيو، عن أول عروضها الصيفية، هذا الذي جاء وباسم CARREFOUR SUPER SUMMER COLLECTION، وكذلك أعلنت الأربعاء عن عروض نهاية الأسبوع، ويبدو أن شهر يونيو هو شهر الخصومات، والمفاجآت من كارفور، حيث جاء هذا العرض الجديد بخصومات، تصل بعضها ل60%، وهذا ليس بجديد على مولات كارفور، تلك التي تسعى دائما لإسعاد وإرضاء الجميع، عبر إطلاقها للعروض الجديدة. فأليكم عبر سطور هذه المقالة من موقعنا مصر فايف الإخباري، تفاصيل أجدد العروض، من كارفور: عروض صيفية أكبر.

عروض كارفور الجديدة للصيف تعرف عليها:

جاءت جزء من العروض الجديدة من كارفور، والتي ستنتهي في 22 يونيو، بخصومات على المواد الغذائية، كالاتي:

كيلو الفلفل الأحمر، أو الأصفر بخصم 42%، لتأتي بسعر 14.95، بدلا من 25.95. كيلو برتقال عصير ب4.80، بدلا من 9.95 بخصم 52%. عدد 2 ذرة سكري، بخصم 50% لتأتي ب9.95 بدلا من 19.95 جنيه عرض ال3 قطع ذرة سكري من كارفور بخصم 61% ليأتي ب11.75 بدلا من 29.95 جنيه. كيلو لمون أضاليا، بخصم 46%، ليصل سعره إلى 7.95، بدلا من 14.95 جنيه مصري. خصم 39% على كيلو البصل الذهبي، فجاء ب4.25، بدلا من 6.95. وجاء كيلو تشيز جبنة فيتا، وبخصم 40%، وبسعر 23.95، بدلا من 39.95 جنيه.

باقي عروض كارفور:

جاءت بقية عروض كارفور الجديدة للصيف، على اللحوم، والأسماك، والدواجن، كالاتي: