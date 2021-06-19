وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن: التعافي من المخدرات زاد بسبب محمد صلاح «صور»

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قالت الدكتورة، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك نقص فى الاخصائى الاجتماعى، ولكن يتم التغلب على هذا الأمر من خلال الخدمة العامة، خاصة وأن الاخصائى الاجتماعى والرائدة الريفية من أهم العناصر بالوزارة التى تقدم جهود عظيمة على أرض الواقع .

دوت الخليج يرصد كلمة وزيرة التضامن بندوة مستقبل وطن بشأن برامج الحماية الاجتماعية

جاء ذلك فى كلمتها بفعاليات ورشة عمل حزب مستقبل وطن " برامج الحماية الإجتماعية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بمقر الأمانة العامة للحزب، مساء السبت وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك فى اللقاء النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

التعافي من المخدرات

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، أن الاخصائي الاجتماعى يراقبون على تقديم الخدمة، ومن هنا يأتى دورهم الهام بالوزارة ويتم إعداد تشريع بشأن الخدمة العامة ليساهم فى التغلب على هذه الأزمة المتمثلة فى نقص الأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الجمهورية، ليكون لهم نسبة من الخدمة العامة، مشيرة إلى أنه يتم استضافة بنك ناصر فى الوحدات الاجتماعية المطورة، للتعريف بالخدمات التى يقدمها البنك للمواطنين.

وفيما يخص الرائدات الريفيات ودورها فى المجتمع، قالت القباج، إن دورها عظيم، وتم رفع المكافأة التى كانت تتقاضاها إلى 900 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بالإضافة لحزمة من المزايا المتمثلة فى دمجها فى منظومة التأمين الصحى، التموين، وغيرها من المزايا التى تحصل عليها الرائدة الريفية لعظيم دورها فى المجتمع والوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرأة تحظى باهتمام كبير فى برامج الحماية الاجتماعية، حيث تحصل المرأة المعيلة على سبيل المثال على 10.5% من تكافل وكرامة ، بالإضافة لعدد من البرامج الموجه للمرأة المعيلة منها أيضا تخصيص 500 مليون جنيه موجه للاقراض متناهى الصغر، بالإضافة لتوفير 2 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة الريفية.

وتابعت:" نحن فى حوار دائم وانسانى ومرن مع المرأة المعيلة، النساء التى تعمل فى الصيد جبنالهم مراكب، واستخرجنا 800 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة، وذلك فى ملف الأوراق الثبوتية، وبشكل عام نسبة المرأة المستفيدة من المعاشات أكبر من الرجل".

واشارت القباج، إلى أنه يوجد 521 دار أيتام، ويوجد 11 الف طفل داخل المؤسسات، وفيما يخص مؤسسات المسنين يتم العمل على تطويرها بشمل مستمر حيث تم تطوير 40 مؤسسة بتوجيهات من القيادة السياسية.

واستكملت القباج:" يوجد 2608 طلب خاص بكفالة الأطفال، ولكن حرصا على مزيد من الطمأنينة يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل ميكنة كاملة بين التضامن والداخلية ووزارة الصحة لضمان حياة سليمة للطفل، متابعة:" بنتعامل مع أرواح لازم نكون حريصين ودقيقين فى التعامل ".

وأكدت الوزيرة، إن بنك ناصر يقدم خدمات عظيمة ولكن ينقصه التسويق والاعلام، فعلى سبيل المثال لا يوجد بنك به نفقة، كما ارتفع حجم القروض إلى 41 مليون جنيه ب865 الف مستفيد، والأرباح ارتفعت 20%.

ولفتت وزيرة التضامن ، إلى أن مراكز التعافى زادت إلى 26 مركزا ، وهناك 30 ألف متطوع، ونسبة التعافى ارتفعت بعد حملة اللاعب محمد صلاح، التى كان لها اثر ايحابى.