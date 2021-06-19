/636424/كايزر-تشيفز-يخطف-الفوز-من-الوداد-الرياضي-بأفريقيا

حقق الفريق الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، الفوز على فريق الوداد المغربي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهد على اللقاء ملعب المركز الرياضي مجمد الخامس، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

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