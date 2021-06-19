/636426/نبيل-معلول-لو-هشجع-غير-الترجي-هيكون-الأهلي

كشف الدولي التونسي نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي التونسي، والمدير الفني السابق لمنتخب سوريا، عن حبه الشديد لفريقة السابق الترجي، وعن فريقة الذي سيشجعه في القارة السمراء بعد الترجي، وجاء ذلك أثناء حوارة مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، من تونس.

قال: “قدمت مع الترجي التونسي العديد من التضحيات في سبيل النادي، والحمد لله حققت مع الفريق ثلاث ألقاب قارية”. وأضاف: “ النادي الأهلي نادي كبير في العالم وليس في القارة السمراء، ولو هشجع غير الترجي هشجع الأهلي”.

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