انفراد.. دوت الخليج يكشف عقوبة الترجي بعد أحداث الشغب أمام الأهلي

/636427/انفراد-تحيا-مصر-يكشف-عقوبة-الترجي-بعد-أحداث-الشغب-أمام-الأهلي

كشف ‏مراقب المباراة المغربي في تصريح حصري، معلق على أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وعن العقوبات التي سيتم تغريم النادي بها في الفترة القادمة، ويستعرض دوت الخليج تصريحات مراقب المباراة.

قال: “ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “‏الكاف” سيعاقب الترجي خلال أيام بسبب الأعداد الزائدة”. وأضاف: “ودخول الشماريخ وخروج بعض جمهور الترجي عن النص”. والعقوبة: “‏والعقوبة قد تصل للحرمان من الجماهير أو نقل مبارتين مع غرامة مالية” .

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