صور.. الشراكة من أجل التنميةوالمركز القومى للبحوث ينظمان دورة تدريبية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى ختام فعاليات الدورة التدريبية الأولى فى مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى، والتى نظمتها الوكالة بالتعاون مع المركز، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الموارد المائية والرى.





ضمت الدورة 18 متدربًا من مختلف الدول الإفريقية، حيث تم تدريبهم على موضوعات الرى الحديث وتشغيل وصيانة المنشآت المائية، ويأتى تنظيم تلك الدورة فى ضوء الأهمية التى توليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لموضوعات المياه والرى دعماً لقطاعات الزراعة والرى الحيوية للدول الإفريقية فى ضوء دورها لتحقيق التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم تلك الدورة يأتى فى إطار التعاون الوثيق والمستمر بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى، والذى يمثل أحد أهم شركاء الوكالة فى تقديم الدعم للدول الإفريقية.

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