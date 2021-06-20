/636425/حارس-الخطيب-يؤمن-الشناوي-ويخرجه-من-وسط-أجواء-الشغب

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، من داخل أحداث الشغب في ملعب الأولمبي حماد العقربي برادس في تونس، عن تواجد ضغوطات كبيرة وتهديد من أحداث الشغب علي بعثة الأهلي، ويستعرض دوت الخليج ابرز الأحداث الخفية عن عدسة الكميرات لأحداث المباراة.

قال عبد الناصر زيدان: “شهد الملعب العديد من الأحداث بين جمهور الترجي التونسي والأمن التونسي، قبل أحداث المباراة”.

وأضاف: “كان هناك أعمال شغب من الجمهور التونسي وزيادة عدد الجمهور المتفق عليه من قبل المسئولين عن تنظيم المباراة”.

وزاد: “ملعب اللقاء اليوم شهد على أحداث كثيرة قبل اللقاء من قبل الجمهور الترجي، من خلال إشعال الشماريخ في ملعب اللقاء”.

وأردف: “الأمن حاول السيطرة على اللقاء ولكن حارس الخطيب أيضاً كان يعمل دوره في حراسة محمد الشناوي بعد توجيه الشماريخ عليه”.

واختتم: “الحارس الشخصي لمحمود الخطيب كان ملازم لبعثة الأهلي وبالأخص لبيبو، وعمل على الكثير في محاولات التصدي لعمليات الشغب علي البعثة”.