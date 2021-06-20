/636428/عبد-الناصر-زيدان-الترجي-ينتظر-عقوبة-مادية-من-الكاف-بسبب-تأخر-المباراة

الترجي التونسي ينتظر عقوبة مادية عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسبب تأخر إنطلاق المباراة لمدة ساعة عن موعدها المقرر لها، وتخطي عدد الجمهور المصرح به في الدخول للمباراة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة وما حولها.

وقعت العديد من الحداث قبل إنطلاق لقاء الأهلي والترجي التونسي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالملعب الأولمبي الرياضي العقرب، وتوقف المباراة وخروج لاعبي الفريقين من ارضية ملعب المباراة في عمليات الإحماء قبل اللقاء.

أثناء احداث المناوشات بين جمهور الترجي والأمن المسئول عن المباراة، توجه بعض من الجمهور المثار على أحداث اللقاء، إلي مكان الصحفين في المدرجات، ومحاولة الطلب منهم عدم التصوير على أحداث الشغب.

حاولوا المحتجين على الصحفين في المدرجات أثناء أعمال الشغب قبل المباراة، أخذ أدوات الصحفين، ولكن تلقينا الدعم من أخواتنا الصحفين التونيسين والليبين، والتخلص من عمال الشغب حتي خرجنا من ذلك الموقف.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس ، ليصبح الفوز اليوم هو الخامس للمارد الأحمر في رادس ، ليكرس الفريق الأحمر المقولة الخالدة لجمهور القلقة الحمراء «أفريقيا تعرف أمجاده» ويستعرض دوت الخليج أهم تلك المواجهات.

فاز الأهلي على الترجي في 5 مباريات بملعب الفريق التونسي في رادس ، كان أخرها مواجهة اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية ، بينما المارد الأحمر الفوز له في ملعب الفريق المنافس في عام 2012 بنهائي البطولة.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي

ضاعف الأهلي الفوز الثاني علىى الترجي في تونس في عام 2015 ببطولة الكونفيدرالية بهدف نظيف ضمن منافسات دور المجموعات ، وكرر المارد الأحمر الفوز عام 2017 بهدفين مقابل هدف في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

وعزز الأهلي تفوقه على الترجي التونسي بالفوز الرابع عام 2018 بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب النادي التونسي ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا ، قبل أن يكرر المارد الأحمر الفوز الخامس في ذهاب نصف نهائي الأبطال.