/636429/عبد-الناصر-زيدان-الأهلي-صرف-أحقية-لاعبيه-من-السوبر-الإفريقي

أكد الأعلامي عبد الناصر زيدان، أن لاعبي الأهلي قد تم بالفعل كما وعدتهم إدارة النادي الأهلي، بخصوص مكافأة بطولة السوبر الإفريقي، بعد الفوز علي المغربي نهضة البركان، بنتيجة هدفين دون رد، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات في القلعة الحمراء وعالم الكرة المحلية والعالمية.

قال عبد الناصر زيدان في مكالمة هاتفية في الإستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حقق فيه الأهلي الفوز بنتيجة هدف دون رد: “ لاعبي الأهلي بالفعل تم صرف مكافأت لهم بعد الفوز علي نهضة البركان في السوبر الإفريقي”.

وأضاف زيدان: “الأهلي لا يعمل بالهيكلة التي تم نشرها في الأيام السابقة، وأنه لم يتم صرف مصتحقات لاعبي الفريق من بطولة السوبر الإفريقي”.

وزاد عبد الناصر: “الأهلي كيان وله مبادئه في التعامل مع لاعبي الفريق وكل من هو تابع للقلعة الحمراء، وبغض النظر عن محمود الخطيب أو ما سبقوه من خلفة كمدير مجلس الإدارة للمارد الأحمر”.

شائعات عن محمود الخطيب

واختتم: “انتشر في الفترة السابقة أن الكابتن محمود الخطيب، رفض صرف المكافأت للاعبي الأهلي من بطولة السوبر الإفريقي، وأنه سيتم صرفها بعد تحقيق نتيجة إجابية أمام الترجي بتونس، ولكن كل ذلك لم يحدث من بيبو”.