فيديو- حسام الدين فرحات يحكى مع أيمن عدلى تاريخ إذاعة الشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى حسام الدين فرحات، إن الإعلامى الكبير فهمى عمر أول من أنشأ الإذاعات الرياضية فى الراديو سنة 1974، وكنا قديما ننقل شوطا من مباراة الزمالك وشوطا من مباراة الأهلى، حتى جاء عام 1976 حتى قررنا أن يكون بث ربع ساعة للزمالك وربع ساعة للأهلى وذلك حتى عام 1981.







وأضاف فرحات، خلال حواره لـ برنامج "كنوز الوطن"، والذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى على التليفزيون المصرى، أنه بعد ذلك قررنا نقل 5 دقائق من كل مباراة ووقتها سمينا هذه التجربة "الميكروفون الطائر". وسرد فرحات قصة المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر التى كانت مؤهلة لكأس العالم 1990، قائلا إنه اجتمع مع حمدى الكنيسى وقتها واقترح عليه أن نعمل 5 نقاط إذاعة خارجية فى المباراة.

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