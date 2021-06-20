وزير التعليم العالى : ندرس حصول الطالب على شهادتين جامعيتين .. تخصص مزودج

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار، فى اتصال هاتفى مع برنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة "إم بى سى مصر" مساء السبت، أنه سيتم منح طلاب الجامعات فرصة التخرج بعد استيفائهم الساعات المعتمدة للتخصص، مبينا أن الحد الأدنى فى كلية تجارة سيكون 3 سنوات بناء على الساعات المعتمدة".

وأوضح أنه سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم "79" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك كله وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، منوها بأن هذا التعديل التاريخى يمنح إلهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التى تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التى تحددها اللوائح الداخلية للكليات التى تأخذ بنظام الساعات المعتمدة.

وتابع: "أن هناك لجنة ستعرض علينا "دبل ميجور" وهو التخصص المزدوج، الذى يتيح للطالب دراسة تخصص ثانى بجانب التخصص الرئيسى الأول فى نفس الوقت والحصول على شهادة أخرى من كلية أخرى وهو ما ندرسه الآن".

وأشار عبد الغفار إلى أنه تم تغيير دراسة الطب إلى 5 سنوات دراسية وعامين تدريب، بدلا من 6 سنوات.

ونوه إلى أن العاصمة الإدارية تحوى خمس مؤسسات تعليمية عالمية، مضيفا أنه "بتكليف من الرئيس السيسى عمل جامعات دولية على أرض مصرية، وبعد استخراج قانون من مجلس النواب فى 2018 وخلال الثلاث سنوات، أصبح لدينا مجموعة جامعات كندية و جامعتين بريطانيتين، و8 جامعات ألمانية بالعاصمة، مبينا أن الشهادات التى تطرح من هذه الجامعات تقلل من غربة الطلاب فى الخارج، علاوة على جذبها طلابا كثر من الوافدين على غرار الدول العربية أو الإفريقية، وهو ما يشجع الحراك داخل منظومة التعليم وزيادة التنافس مع الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة.