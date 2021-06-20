فيديو- وزير التعليم : امتحان الثانوية العامة سيكون أبسط مما سبق

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى،: إنه تم إجراء 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات النهائية للثانوية العامة فى 10 يوليو المقبل".





وأضاف شوقى، فى اتصال هاتفى مع برنامج الحكاية الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "إم بى سى مصر" مساء أمس السبت، أن عدد المشاهدات على منصة "ذاكر" الكائنة على بنك المعرفة بلغ 462 مليونا، وهذا يعنى أن الأولاد يتعلمون بشكل جديد ويتابعون هذه المنصات وليس لديهم أى قلق فى ذلك.

وأوضح أن امتحان الثانوية العامة سيكون بسيطا وسيكون أبسط مما سبق، كما أن الأمر لا يحتمل التدريب على نقاط بسيطة مثل التظليل على الدوائر والاختيارات".

ولفت إلى أن الحوار مع الوزارة بنسبة 99% من قبل أمهات طلاب الثانوية العامة وليست من الطلبة أو الآباء، معتبرا أن هذا التدخل والقلق الذى يصدرونه لأولادهم ليس صحيا.

وكشف عن وجود 24 مليون طالب بمنظومة التعليم قبل الجامعي، كما تم إجراء الامتحانات لـ 22.5 مليون طالب، وهو يعد رقما هائلا فى ظل جائحة كورونا".

وأضاف: "أن هناك ملحمة كبيرة بالدبلومات الفنية وسنوات النقل و22.5 مليون ونصف طالب أنهوا الامتحانات".