فيديو- بعد منع الميكروباص .. موعد سير أتوبيسات الـBRT على الدائرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف مصطفى، فى اتصال هاتفى مع برنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب عبر قناة "إم بى سى مصر"، مساء السبت، أن أتوبيسات الـ «BRT» المتداولة عبر السوشيال ميديا سيكون أول ظهور لها على الطريق الدائرى، وستظهر المحطات الخاصة بها خلال 3 أشهر.

وأوضح أنها أتوبيسات ترددية تجوب فى الطريق الدائرى كله فى مسار معزول ليس له علاقة بمسارات السيارات الآخرى، حيث له حارة منفصلة تماما، ويسير بتوقيتات محددة.

جدير بالذكر أن هذا النوع من الأتوبيس تسعى الحكومة إلى تدشينها بعد منع «الميكروباص» من السير على الطريق الدائرى عقب تطويره والـ «BRT» هو نظام نقل عام مرن ومتكامل.

وأشارت الحكومة إلى أن عمل الأتوبيس الترددى «BRT» على الدائرى كبديل للميكروباص سيكون عقب الانتهاء من عملية التطوير، وسيكون له حارة سير محددة فى الطريق الدائري، وله محطات معينة ومحددة رسمية منظمة.