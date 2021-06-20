فيديو- ماهر عبد العزيز لـ أيمن عدلى : شوفنا ناس بماسبيرو مكناش نحلم نقابلها

جدة - نرمين السيد - حل الإعلامى ماهر عبد العزيز، رئيس إذاعة راديو مصر السابق، ضيفا على برنامج برنامج "كنوز الوطن"، والذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى على التليفزيون المصرى، للديث عن نشأته وذكرياته ومسيرته الإعلامية.







وقال عبد العزيز، إنه ولد فى شبرا عام 1959 وتخرج من كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر وتعلم فيها اللغة السواحلية، ثم التحق بالإذاعة فى 1 يناير عام 1986. وأضاف عبد العزيز أنه والده كان مديرا إداريا فى مرفق الإسعاف وله من الأخوة 4، مؤكدا أنه تعلم من والده وأمه الكثير من القيم والمبادئ.

وأوضح، أن اللغة السواحلية كانت فاتحة خير عليه لدخوله الإذاعة، معبرا عن فخره كونه واحدا من أبناء ماسبيرو "شوفنا ناس فى ماسبيرو مكناش نحلم إننا نشوفها".

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