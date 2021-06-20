وزير الأوقاف : فصل أى منتسب للوزارة يمكن شخصا غير مصرح له من صعود المنبر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستقوم بإنهاء خدمة أى منتسب إليها يسمح أو يمكِّن شخصا غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر، أو يروج على صفحته أو حسابه لأى المتطرفين.





وجدد وزير الأوقاف، فى بيان له، تحذيره لجميع العاملين بالوزارة من أى آراء غير منضبطة أو أى سجال غير منضبط أو الخوض فى قضايا لا تتسق مع شخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله على مواقع التواصل، حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطى أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمى وخلقى ووطنى وأدب حوار، مؤكدة أن التحذير فى ذلك عام لجميع العاملين بالأوقاف.

وأكد أنه سبق أن وجه بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات فى غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل فى نطاق مسئوليته، أو إعادة نشر ما ينشر على موقع الوزارة علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أى صفحات باسم أى مسجد إلا بتصريح كتابى معتمد من رئيس القطاع الدينى والسلطة المختصة.

وشدد وزير الأوقاف على حظر إنشاء أو فتح أى صفحات باسم الأوقاف أو أى من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الدينى معتمدا من السلطة المختصة، وإعطاء مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة باسم المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب باسم مدير المديرية أو الإدارة للسيد رئيس القطاع الديني، وفى حالة عدم تقدمها بطلب لاعتمادها أو عدم اعتمادها خلال شهر من اليوم تكون مشمولة بقرار الحظر، وعلى وكيل الوزارة للشئون القانونية إخطار مباحث الاتصالات والجهات المعنية رسميا بالقرار، وتعميمه على جميع المديريات.