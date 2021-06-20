الأرصاد تتوقع طقس اليوم : حار نهارا وعظمى القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





أما عن حالة الطقس ليلا، فيسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر القاهرة 35 21 الإسكندرية 29 20 وادى النطرون 32 21 طنطا 33 21 شبين الكوم 35 21 دمنهور 33 21 بلطيم 29 20 مطروح 27 18 السلوم 29 19 سيوة 34 21 بورسعيد 28 20 دمياط 28 21 الزقازيق 35 21 المنصورة 35 21 الإسماعيلية 35 20 السويس 35 21 العريش 30 19 رفح 29 19 رأس سدر 34 22 نخل 34 17 نويبع 35 25 طابا 32 20 كاترين 30 17 الطور 34 24 شرم الشيخ 37 26 الغردقة 36 25 مرسى علم 34 26 الفيوم 37 21 بنى سويف 37 21 المنيا 37 22 أسيوط 38 22 سوهاج 38 23 قنا 40 25 الأقصر 41 25 أسوان 41 25 إدفو 41 26 أبو سمبل 40 26 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 35 26 أبو رماد 34 25 حلايب 32 25 رأس حدربة 32 25

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