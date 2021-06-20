حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 21-6-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21-6-2021

مهنياً: النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك.

عاطفياً: بعض الانفعالات غير مبررة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة مع الشريك والوصول إلى نهاية غير سعيدة يمكن أن تقض مضجعك.

صحياً: يفترض أن تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-6-2021

مهنياً: تفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الآفاق الواسعة التي تمتد أمامك، والتي تعدك بمستقبل واعد بالإنجازات والنجاحات.

عاطفياً: التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً منكما، وقد يؤدي الى صدامات غير مبررة يمكن أن تدمر العلاقة.

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 21-6-2021

مهنياً: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبواباً جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية.

عاطفياً: تقاوم كل العوامل الصعبة التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في تخطّيها والمحافظة على الاستقرار العاطفي القوي.

صحياً: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 21-6-2021

مهنياً: عليك أن تتحرّر من القيود المفروضة عليك، وبذلك يمكنك أن تقدم عملاً أفضل من السابق، وتطرح على بساط البحث خطط عمل جديدة.

عاطفياً: إغتنم الفرصة المتاحة لك ولا تتردّد في دخول علاقة عاطفية جديدة، فالوقت يمر سريعاً وأنت أصبحت متقدماً في السن نوعاً ما.

صحياً: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقاً، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 21-6-2021

مهنياً: تعمل الظروف للسير بمشاريعك قدماً، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.

عاطفياً: تتخلص من القيود النفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات مع الشريك.

صحياً: قد لا تكون مرتاح البال اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، فانتبه.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 21-6-2021

مهنياً: يوم جيد وايجابي يحمل معه طمانينة انفراجات افراح وسعادة واخبار سارة واجواء ممتازة

عاطفياً: تمرّ بوقت عصيب مع الشريك، لا تيأس، لا بد من أن تعود المياه إلى مجاريها، والانطلاق مجدداً في علاقة لن تعرف التوتر.

صحياً: حذار المشاكل الصحية واحرص على سلامتك وعلى سلامة المنزل والعائلة.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 21-6-2021

مهنياً: تقوى الحظوظ وترتفع المعنويات وتلتقط فرصاً جديدة وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة

عاطفياً: تعيش اجواء رومنسية تساعدك على التقارب والتودد الى الشريك والاهل والاولاد

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام والكميات الواجب تناولها يخفف الكثير من المشكلات الصحية.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21-6-2021

مهنياً: يرسل أحدهم رسائل واضحة، فيسهل عليك اتخاذ قرار مهني مهم، وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه.

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز يحيي فيك أملاً من جديد أو لكي يعلن عن فترة أكثر تناغماً على الصعيد العاطفي.

صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 21-6-2021

مهنياً: يعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء.

عاطفياً: تتخلص من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك السعادة.

صحياً: تحصل على تفهّم ودعم لتحرّكاتك، وخصوصاً على الصعيد الرياضي.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 21-6-2021

مهنياً: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.

عاطفياً: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة.

صحياً: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجاً لا يحتمل وخصوصاً في الليل.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 21-6-2021

مهنياً: سوف تعيش يوما مهما جدا يقدم لك الفرص الاستثنائية في الوقت المناسب ويتجاوب مع تطلعاتك كما يحمل اليك اخبارا جديدة.

عاطفياً: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة.

صحياً: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 21-6-2021

مهنياً: انطلاقة يوم مشجع ومهم جدا تدعمك الظروف الفلكية من اجل اطلاق افكارك السباقة والرائدة في العمل.

عاطفياً: الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جدياً في الارتباط.

صحياً: تولي الشأن الصحي اهتماماً كبيراً، ولا تدع أموراً أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحياً.