مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها بيراميدز أمام الرجاء المغربي ومواجهة سويسرا ضد تركيا في الجولة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو202".

ويرصيد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب سويسرا أممام نطيرة تركيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

تقام مباراة إيطاليا أمام فريق ويلز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

تقام مباراة القطن الكاميروني أمام شبيبة القبائل والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة6 مساءً - beIN Sports HD 4

يدخل فريق بيراميدز مبارراته اليوم أمام فريق الرجاء المغربي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً عيبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات بطولة كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يدخل منتخب فنزويلا أمام نظيرة الإكوادور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11 مساءً عبر قنواتbeIN Sports HD 5 Max.

تفام مباراة منتخب كولومبيا أمام نظيرة بيرو والتي من المقرر إاقمتها في تمام الساعة 2 فجراً الأثنين عبر قنوات beIN Sports HD 6 Max.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.