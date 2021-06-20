/636339/رابط-نتيجة-الشهادة-الاعدادية-القاهرة-٢٠٢١-ومعرفة-أوائل-الصف-الثالث-الاعدادي
بدأ طلاب إعدادية القاهرة في الحصول علي نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس، للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
جاء ذلك بعد يومين صعب علي أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية نتيجة احتكار إحدى شركات الاتصال اعلان النتيجة التي تم اعتمادها مساء الأربعاء الماضي.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن بدء طلاب إعدادية القاهرة فى الحصول على نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية.
ننشر رابط الحصول علي نتيجة إعدادية القاهرة ٢٠٢١
تجمع العشرات من أولياء الأمور أمام مديرية تعليم القاهرة في منطقة «عبد باشا» بالعباسية وبالإدارات التعليمية، أمس، للحصول علي نتائج أبنائهم.
كما أدى حدوث حادثة لنجل وكيل وزارة التعليم بالقاهرة، محمد عطية، إلي غيابه أمس، بسبب ظروفه الانسانية، فى ظل تصاعد الازمة مع غياب قيادة قادرة علي اتخاذ خطوة لتخفيف من الازم.
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ %.
وكان قد تقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة.
كما أشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩% .
و اعتمد محافظ القاهرة نتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٣.٣ % والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٦.٩ % .
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