/636431/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-الرجاء-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق بيراميدز مع نظيره الرجاء المغربي مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

موعد مباراة بيراميدز والرجاء

تقام المباراة مساء الأحد اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً،علي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

القنوات الناقلة

تذاع المباراة عبر قناة "بي ان سبورتس 4" بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث تمتلك الشبكة حقوق البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن بيراميدز تأهل إلى نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتعرض للهزيمة من نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-1.

ودخل فريق بيراميدز معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين، وضم المدير الفني 20 لاعب هم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

شريف إكرامى في حراسة المرمى، في الدفاع على جبر – أحمد سامى – محمد حمدى – أحمد فتحى، في الوسط عبد الله السعيد – رمضان صبحى – نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إبراهيم عادل، في الهجوم محمود وادى.