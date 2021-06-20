/636433/عبدالله-جمعة-يغيب-عن-مباراة-الزمالك-أمام-مصر-المقاصة-تفاصيل

يستمر عبد الله جمعة الظهير الأيسر لنادى الزمالك فى الغياب عن صفوف الأبيض، فى مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة، التى ستجمع الفريقين فى السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

فى ظل استمرار معاناته من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث كانت اخر مشاركاته مع الزمالك فى مباراة المقاولون العرب، التى جمعت الفريقين يوم 24 من شهر أبريل الماضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

والجدير بالذكر ان فاز الزمالك علي فريق أسوان بنتيجة 3 اهداف دون رد وشهد الشوط الأول احراز أحمد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء، والتي إقيمعلى ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض.

وجاءت تشكيل الزمالك كالاتي:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش”

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش”– محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو”- يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

جاءت قائمة الزمالك لمباراة أسوان كالتالى

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغنى- محمود حمدى الونش- محمد عبدالشافى- حمزة المثلوثى- أحمد عيد

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى- مروان حمدى- أسامة فيصل

خط الوسط: طارق حامد- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا- يوسف أوباما- أشرف بن شرقى.