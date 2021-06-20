/636434/موعد-مباراة-إيطاليا-ضد-ويلز-يورو-2020-القنوات-الناقلة

يدخل اليوم الأحد مباراة تجمع بين منتخب ايطاليا أمام نطيرة ويلز والتي من المقرر أن تفام في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات بطولة يورو2020.

ويرصيد دوت الخليج موعد المباراة:

يستعد ملعب الأولمبيكو في روما، لاستضافة مباراة منتخب إيطاليا، أمام ويلز ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

القنوات الناقلة

تقام مباراة إيطاليا أمام فريق ويلز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

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المنتخب الإيطالي يريد تعزيز صدارته للمجموعة ويضمن التأهل كصاحب مركز أول، خاصة بعد فوزيه السابقين بثلاثة أهداف دون رد على حساب تركيا ثم سويسرا، سيعمل على تكرار نفس الأداء والنتيجة أمام ويلز.

على الجانب الآخر، المنتخب الويلزي، يريد الخروج بنقطة على الأقل أمام الآتزوري تؤهله رسمياً للدور القادم، بعد تعادله مع سويسرا وفوزه على حساب تركيا

التشكيل المتوقع لإيطاليا

في حراسة المرمي:دوناروما

دي لورينزو - بونوتشي - أتشيربي - إيمرسون

فيراتي - باريلا - كريستانتي

كييزا - بيلوتي – بيرنارديسكي

التشكيل المتوقع لويلز

في حراسة المرمي: وارد

روبيرتس - ميفام - رودون - جونتر - ويليامز

موريل - آلين

دانييال جيمس - ويلسون - جاريث بيل

والتعادل في روما سيمنح ويلز المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما الفوز سيضمن لها صدارة المجموعة، وحتى في حالة الهزيمة أمام إيطاليا، فإن ويلز يمكن أن تحتل المركز الثاني في المجموعة، وتضمن التأهل أيضاً إذا فشلت سويسرا في الفوز وتعويض فارق الأهداف، الذي يأتي لصالح ويلز بخمسة أهداف.

وحتى إذا تحقق هذا لسويسرا فإن ويلز من شبه المؤكد ستصعد لدور 16 كونها واحدة من أفضل أربع دول تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، وبالنسبة لإيطاليا فإن الأمر برمته يتعلق بتوجيه رسالة، إذ ربما تحقيق الفوز الثالث على التوالي في دور المجموعات، وتأكيد التفوق، يقنع المتشككين، بما يقدمه الطليان في «يورو 2020».