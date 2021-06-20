/636435/موسيماني-يحتفل-على-طريقته-الخاصة-بعد-فوز-الأهلي-أمام-الترجي-صور

واصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، احتفاله بالفوز على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر:” لقد افتقدنا حقاً هذه الأجواء في الملاعب، ملعب رادس الأولمبي بتونس العاصمة عاد مشتعلاً من جديد أمس”.

حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

ووضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي في ملعبه ووسط جمهوره ، في المواجهة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا ، ليحتاج المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لنهائي الأميرة السمراء، بينما يفقد الفريق الأحمر فرصته في حالة الخسارة بفارق أكثر من هدف.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي أمس كالاتي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم. ‏

وأضاف المدير الفني: احترمنا فريق الترجي وجهازه الفني، ونتيجة المباراة تعكس هذا ‏الاحترام، خاصة أن مواجهات الفريقين السابقة تؤكد صعوبتها.

وتطرق موسيماني إلى الحديث عن أحداث الشغب الجماهيري التي سبقت المباراة، مشيرًا إلى أنه أمر وارد، ‏ويحدث في أي مكان في العالم، والأهلي والترجي التونسي لديهما الخبرة الكافية للتعامل ‏مع ‏مثل هذه الظروف، مشير إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس ‏خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن ‏الفريق محمد الشناوي وسعد سمير. ‏