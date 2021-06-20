بدء امتحان الفقه لطلاب الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبى

جدة - نرمين السيد - بدأت فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، امتحانات مادة الفقه لطلاب القسم الأدبى، فى ثانى أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، فى 609 لجان يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.





وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات. وتم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد. ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

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