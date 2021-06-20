اخبار الذهب اليوم فى مصر

سجل سعر الذهب اليوم في السوق المحلية المصرية ، الأحد 20 يونيو2021 استقرارا بالتزامن مع إغلاق البورصات العالمية أول أمس ليسجل سعر أوقية الذهب 1764 دولار.

دوت الخليج يرصد اسعار الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب تراجعاً بقيمة 42 جنيها مقارنة بأسعاره يوم الأحد الماضي 13 يونيو 2021، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي بنحو 109 دولار لتسجل 1764 دولار للأوقية حالياً.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر حاليا 765 جنيه.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً بقيمة 22.3 جنيه ليبلغ 655.7 جنيه حاليا.

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا والاكثر انتشارا في مصر نحو 874.2 جنيه . سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6120 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر. سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 874.2 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام. وسجل سعر الأوقية نحو 1764 دولار خلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية.

تعرض الذهب لموجة هبوط نتيجة الضغوط بعد أن قدم الفدرالي الموعد المتوقع لرفع معدلات الفائدة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا إلى 2023 مما ساهم بارتفاع الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين.