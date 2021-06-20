استقرار فى اسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم ، حالة من الثبات خلال التعاملات اليوم الصباحية اليوم الأحد ٢٠ يونيو 2021.

دوت الخليج يرصد اسعار الخضروات والفاكهة اليوم

وشهدت أسعار الطماطم من ما بين ١.٥٠ و ٣جنيه للكيلو

والبطاطس من ٢ إلى ٤جنيه

والبصل من ١.٥٠ إلى ٣ جنيه

فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢.٥٠ إلى ٥جنيهات

والفاصوليا ما بين ٤ إلى ٦جنيهات

والفلفل الرومي بـ4.50 جنيه

والثوم ما بين ١٧ إلى ٢٧جنيهات

والبسلة 3 إلى 5 جنيهات

اسعار الفاكهة والخضروات

أما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي، فتراوح ما بين ١.٥٠ و٣ جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي ٢ إلى ٤ جنيه، والملوخية٢ إلى ٤جنيه، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من ٦ إلى ١٦جنيها ويتراوح سعر كيلو بامية من ٩ إلى ١٣ جنيه .

وتتميز الخضروات بأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة «نحو 35 سُعر لكل 100 جرام في المتوسط»، ولهذا فهي من المواد الغذائية التي يجب أن تؤكل يوميّاً، وتمد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتين الغنية بالسُعرات الحرارية «دهنيات: 900 سُعر/ 100 جرام، نشويات وبروتين: 400 سعر / 100 جرام».