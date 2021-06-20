/636439/مشوارك-سعيد--كثافات-مرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة

شهدت شوارع محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد 20 يونيو 2021، كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، وسط انتشار الخدمات المعنية على كل الطرق والمحاور؛ لتنظيم حركة السير، وتقديم المساعدة في الحالات الطارئة.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية الكثافات المرورية على الطرق في الذروة الصباحية:

ظهرت كثافات مرورية متوسطة بالطريق الدائري القادم من نفق العين السخنة اتجاه الأوتوستراد في الاتجاهين.

وتباطأت حركة السيارات بالطريق الدائري بالمرج من الزراعي حتى نفق السلام، وكذلك دائري المنيب من منزل الكورنيش وحتي منزل الأوتوستراد.

كما شهدت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر من مدينة نصر حتى وسط البلد تكدس للسيارات، وشهد محور 26 يوليو كثافات متحركة للقادم من أكتوبر نحو ميدان لبنان.

وظهرت بعض الكثافات المتحركة شارع السودان أمام مترو جامعة القاهرة، وطريق جسر السويس، وانتظمت حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم اتجاه الجيزة، ودائري المرج والمنيب.

الادارة العامة للمرور

وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور كثافات مرورية بمحور صلاح سالم اتجاه المطار، وزحام متحرك بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحيي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية،و محور صفط اتجاه الدائري.

وانتشرت سيارات الإغاثة على الطرق لتقديم المساعدة للسائقين في الحالات اللازمة، وتسيير خركة سير السيارات، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة المرور.