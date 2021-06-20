وزير التربية والتعليم:- ٢٢.٥ مليون طالب انتهوا من أداء امتحاناتهم هذا العام 

/636442/وزير-التربية-والتعليم--٢٢٥-مليون-طالب-انتهوا-من-أداء-امتحاناتهم-هذا-العام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك ٢٢.٥ مليون طالب وطالب قد انتهوا من أداء امتحاناتهم هذا العام من جملة ٢٤ مليون طالب في التعليم ما قبل الجامعي حتي الان.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي ما صرح به وزير التربية والتعليم طارق شوقى، وإليكم التفاصل:-

وتابع وزير التربية والتعليم، حديثه قائلًا:” إن هناك ملحمة كبيرة تمتم في امتحانات الدبلومات الفنية، وحدثت في امتحانات الشهادة الإعدادية.

وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية ستكون أبسط مما سبق

وأكد وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة سوف تكون أبسط مما سبق، والطالب غير مطلوب منه كتابة خطوات في الكيمياء أو الفيزياء أو أي مادة، لأن الأسئلة في البابل شيت واضحة والاختيار ما بين المتعدد.

وأوضح وزير التعليم، طارق شوقى، أن الوزارة قامت بعمل فيديو توضيحي لامتحانات الثانوية العامة بإستخدام "البابل شيت" وفي حال حدث كشط أو شطب في الكراسة يمكن للطالب طلب ورقة "بابا شيت" أخرى.

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

الجدير بالذكر، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ قد انطلقت أمس ،حيث أكد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شكلت الوزارة غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والاخري في قطاع التعليم الفني بالجيزة ، أضافة إلي غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق ولحل آى مشكلة طارئه تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار نائب الوزير، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات صناعي ، زراعي ، تجاري، فندقي ، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرا سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية و المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.