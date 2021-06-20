/636445/حار-خلال-النهار-تعرف-على-أخبار-الطقس-اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم فى مصر، أن يسود طقس حار خلال النهار، بينما يكون لطيف ومعتدل خلال ساعات الليل، مشيرة إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة وبعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة العظمي اليوم بين 25 و28 درجة نهارًا، وتكون درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية.

دوت الخليج ينشر بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم درجة الحرارة في القاهرة 35-21 درجة الحرارة في الإسكندرية 29-20 درجات الحرارة فى طنطا 33-21 بلطيم 29-20 دمياط 28-21 الزقازيق 35-21 شبين الكوم 35-21 المنصورة 35-21 دمنهور 33-21 مطروح 27-18 سيوة 34-21 السويس 35-21 الإسماعيلية 35-20 الغردقة 36-25 شرم الشيخ 37-26 العريش 30-19 درجة وتكون درجات الحرارة أسوان 41-25 الأقصر 41-25 إدفو 41-26 الوادي الجديد 41-26 أبوسمبل 40-26 أسيوط 38-22 الفيوم 37-21 قنا 40-24 سوهاج 38-23 المنيا 37-22 بنى سويف 37-21 درجة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حار خلال النهار.. تعرف على أخبار الطقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.