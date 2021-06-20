وفاة نجم الإسماعيلي السابق عبد الرحمن أنوس عن عمر ناهز 72 عاماً

/636440/وفاة-نجم-الإسماعيلي-السابق-عبد-الرحمن-أنوس-عن-عمر-ناهز-72-عاما

غادر عن عالمنا منذ قليل عبد الرحمن أنوس نجم الإسماعيلى الأسبق بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عاماً، ومن المقرر أن يشييع محبى الدراويش جثمان أنوس عقب صلاة الظهر اليوم .

فيما يعد عبد الرحمن السيد على أنوس من مواليد الإسماعيلية 11 ديسمبر عام 1949 وأنضم الي صفوف الناشئين بالقلعة الصفراء و تدرج في صفوفها و صعد الي الفريق الأول عام 1968 و لعب اولي مبارياته مع الاسماعيلي في رحلته القومية من اجل المجهود الحربي.

حقق نادي الإسماعيلي علي فريق غزل المحلة، بنتيجة بثلاث أهداف لهدف وحيد ، نتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول العديد من الهجمات للفريقين علي فترات ، وأضاع لاعبي غزل المحلة عدد من الفرص الحقيقية سواء للتقدم أو أدراك التعادل بعد ما نجح التونسي فخر بن يوسف لاعب الإسماعيلي في تسجيل هدف التقدم للدراويش قبل نهاية الشوط الأول مستغل ارتباك دفاع الفلاحين

وفي الشوط الثاني احرز بينسون شيلونجو الهدف الثاني في الدقيقة ال70، من احداث اللقاء، بينما احرز فتحي مبروك لاعب غزل المحلة الأول للفريق عن طريق ركلة جزاءفي الدقيقة 74، واحرز الهدف الثالث للإسماعيلي شيلونجو.

جاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى :محمد فوزى

خط الدفاع :محمد عادل – مروان الصحراوى – محمد هاشم – نادر رمضان

خط الوسط : محمد الشامى – محمود دونجا – أحمد مدبولى – أحمد مصطفى.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب

على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى – باهر المحمدى – محمد عمار – محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدى – محمد صادق – أرى بابل – شيلونجو

فيما ضم تشكيل المحلة كلا من:

محمود رضا - محمد فتح الله - محمد سامي - هشام بلحة - خالد الاخميمي - فتحي مبروك - يحيى حامد - بسام ماهر - حمد عادل - محمود صلاح - عبده يحيى

وعلى مقاعد البدلاء

عمرو شعبان - خالد العقدة - اسلام فؤاد - احمد حسن - احمد الشيخ - معتز كاجو - محمد غلوش - احمد النادري - محمد عبد القادر