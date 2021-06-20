/636441/راموس-على-أعتاب-الدوري-الإيطالي-بعد-رحيله-من-ريال-مدريد

اشارت تقارير صحفية صباح اليوم الأحد، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما الإيطالي يرغب في ضم سيرجيو راموس.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل انتقالة:

راموس قائد ريال مدريد الإسباني رحل منذ أيام عن الميرنجي بعد 16 عامًا في صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده وعدم التمديد.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن مورينيو اتصل براموس لبحث إمكانية ضمه هذا الصيف إلى ذئاب العاصمة.

ولعب راموس تحت قيادة مورينيو في النادي الملكي في فترة تدريب الأول للميرنجي خلال موسم 2011 وتوج بلقب الليجا.

وارتبط راموس بأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإشبيلية، وحتى برشلونة. وفي الوقت الذي كشف فيه راموس قدرا ضئيلاعن خططه، كانت مسألة انتقاله إلى برشلونة غير واردة، فيما من غير المحتمل أن يعود إلى النادي الذي شهد بدايته وهو إشبيلية.

والجدير بالذكر أن ودع سيرخيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني صفوف الملكي الإسباني باكيا خلال مؤتمر صحفي أعلن خلاله مدافع الفريق الرحيل عن صفوف النادي الإسباني ، والتي شهدت تكريما خاصا من بيريز رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف راموس: " مرحلتي مع ريال مدريد مرحلة مختلفة ومميزة وحصلت خلالها على 22 لقبًا بعد الكثير من العمل الجاد والتفاني داخل النادي، ولن أعيش هذة المرحلة مرة أخرى ".

واختتم مدافع ريال مدريد : " أريد الإستمرار في إثبات نفسي والاستمرار لسنوات أخرى داخل المستطيل الأخضر والملاعب و أراكم لاحقًا، عاجلًا أم آجلاً سأعود لهذا المكان من جديد".

وودع بيريز رئيس نادي ريال مدريد اللاعب سيرخيو راموس مدافع الفريق الأول للملكي الإسباني ، خلال مؤتمر صحفي شهد تكريما كبيرا لصالح اللاعب نظرا لما قدمه من تاريخ كبير مع النادي.

ومن ناحيه اخري انتهي موسم ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بنتائج سلبية للفريق وموسم سئ، ليستقر النادي على رحيل زيدان، بعد الفشل في تحقيق أي بطولة سواء على المستوي المحلي أو القاري.

يعود الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلي الأراضي الإسبانية لقيادة الفريق الملكي ريال مدريد في توليه خلافة جديدة مع الفريق، بعد تخليه عن قيادة الفريق الإنجليزي إيفرتون.