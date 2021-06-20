/636443/مريضة-نفسية--حكاية-مقتل-3-أطفال-أشقاء-على-يد-والدتهم-في-أسوان

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الدكة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، بعد وفاة ثلاثة أطفال أشقاء، أشارت التحريات إلى أن مرتكب هذه الجريمة البشعة والدتهم المريضة نفسيا.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل وفاة ثلاثة أطفال أشقاء على يد والدتهم المريضة في أسوان

كانت شهدت قرية الدكة في مركز نصر النوبة محافظة أسوان، واقعة مؤسفة، وحسب ما أشارت تحريات رجال المباحث بطلتها أم مريضة نفسيا اعتدت على أطفالها الثلاثة بالضرب وخنقتهم حتى لفظوا أنفاسهم واحدا تلو الآخر وسقطوا على الأرض جثة هامدة.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الجريمة البشعة عندما تلقى مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، إخطارا من مستشفى نصر النوبة المركزى يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء جثث هامدة في ظروف غامضة وهم: "م" 5 سنوات، وشقيقه "ز" 5 سنوات، وشقيق ثالث يدعى "ي" سنتان.

مقتل الأشقاء الثلاثة

وعلى الفور كلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، المقدم محسن حزين، رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، لكشف غموض الجريمة، وأتضح من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة أشقاء لأم تعيش بقرية الدكة شارع 23 مركز نصر النوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة هى والدتهم التى تعانى من مرض نفسى وأمسكت بالثلاثة وأخذت تخنقهم واحدا تلو الآخر حتى لفظ الأطفال الثلاثة أنفاسهم جميعا، بينما كان لديها طفل رابع فر هاربا وأبلغ جدته بما حصل لأخوته الثلاثة.

كما اتضح من تحريات المباحث الأولية، أن الأطفال الثلاثة يعيشون مع والدتهم بعد طلاقها من زوجها، الذى كان مسافرا إلى القاهرة وقت الحادث لمرافقة والده فى رحلة علاج.

وتم التحفظ على الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة، وجار عرضها على النيابة العامة، والتى طلبت تقرير طبى عن الأم المتورطة فى ارتكاب الواقعة للكشف عن قواها العقلية، بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما صرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا وتواصل النيابة العامة التحقيقات.